Режиссера "Ералаша" Белостоцкого обвинили в развращении несовершеннолетних

Сейчас он находится в СИЗО.

Режиссера-постановщика киножурнала "Ералаш" и телесериала "След" Илью Белостоцкого обвинили в развращении несовершеннолетних.

Как пишет РЕН ТВ, у мужчины дома во время обыска нашли фото и видео с обнаженными лицами, не достигшими 18-летнего возраста.

Илью Белостоцкого арестовали / kino-teatr.ru

Известно, что Белостоцкого арестовали еще 14 октября 2020 года. Правда, родные скрывали это. Они говорили, что режиссер серьезно заболел. Однако в реестрах Пресненского суда Москвы находится уголовное дело о надругательстве над ребенком касательно полного тезки Белостоцкого, где указана именно эта дата ареста мужчины.

Сейчас он находится в СИЗО. Кроме того, режиссера подозревают в изнасиловании.

Сообщается, что обвинения позже были усилены до ч.3 ст.134 УК РФ — "Половые сношения и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

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