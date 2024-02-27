Режиссеру Алексею Залевскому необходима срочная операция: Могилевская попросила о помощи

Также артистка показала архивные кадры с режиссером, которые были сделаны во время съемок популярного шоу 2000-х "Шанс".

Известный режиссер и дизайнер Алексей Залевский страдает тяжелой болезнью. Врачи диагностировали у него некроз костей.

Режиссеру срочно необходима операция, без которой он может перестать ходить. Хирургическое вмешательство стоит 14 тысяч евро, это более 580 тысяч гривен. Эта сумма для Залевского неподъемная. Сам режиссер не рассказывал об этом публично, ведь считает, что сейчас есть люди, которым больше нужна помощь.

Проект ТСН.ua "Наодинці" объявил о сборе средств на операцию Алексею Залевскому. Уже получилось собрать полмиллиона гривен. Как признался режиссер, он даже не ожидал такой помощи. Впрочем, на операцию еще не хватает около 100 тысяч гривен.

Алексей Залевский

Алексея Залевского также активно поддерживают знаменитости и просят ему помочь. В частности, певица Наталья Могилевская опубликовала архивные видео со съемок популярной программы 2000-х годов "Шанс", где они вместе снимались. Исполнительница также призвала поддержать Залевского и принять участие в сборе средств на операцию.

Наталья Могилевская показала архивные видео с Алексеем Залевским и попросила помочь режиссеру

"Звезда программы "Шанс", талантливый дизайнер и стилист Алексей Залевский нуждается в нашей помощи. Как недавно выяснилось, у Леши обнаружили некроз костей, и теперь ему нужна срочная операция. Сам он не хочет просить помощи, комментируя это тем, что сейчас и так много сборов, и есть люди, которым нужнее помощь", — прокомментировала артистка.

Также Алексея Залевского поддержала певица Оля Полякова. Она опубликовала ссылку на сбор и попросила помочь режиссеру: "Дорогие, давайте поможем!".

Оля Полякова просит помочь Алексею Залевскому / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Даша Астафьева поддержала сбор и призвала помочь Алексею Залевскому. Артистка отметила, что украинцы вместе могут делать чудеса и помочь талантливому дизайнеру: "Друзья, очень прошу присоединится к сбору и спасти жизнь талантливого украинца! Сами знаете, что вместе мы творим чудеса!".

Даша Астафьева просит помочь Алексею Залевскому / Фото: instagram.com/da_astafieva

Реквизиты:

Моно: 5375 4112 1396 5754

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PayPal: z@zalevskiy.com

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