ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Режиссеру Билоусу избрали меру пресечения: решение суда после громкого скандала

Суд принял решение в отношении режиссера после подозрения в изнасиловании.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Андрей Билоус

Андрей Билоус / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Печерский райсуд Киева 22 октября 2025 года избрал режиссеру Андрею Билоусу меру пресечения по делу о сексуальном насилии в отношении студенток.

Так, Билоус получил содержание под стражей до 17 декабря 2025 года. Накануне ему объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Прокурор по делу просил содержания под стражей, и суд удовлетворил ходатайство.

Защита Билоуса настаивала на другой мере пресечения, не связанной с арестом. После оглашения решения режиссера вывел конвой. Режиссер отказал ТСН в комментарии.

Андрей Билоус в суде / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Андрей Билоус в суде / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

К слову, 21 октября Андрею Билоусу объявили подозрение в сексуальном насилии и изнасиловании. По данным следствия, якобы минимум с 2017 года он принуждал студенток к половым контактам без их согласия и совершал другие акты сексуального насилия. Полиция задокументировала преступные действия в отношении пяти потерпевших, среди которых есть несовершеннолетняя. Сам режиссер отрицает все обвинения.

Официально Билоус получил подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 152 — изнасилование, совершенное повторно или в отношении лица в определенных обстоятельствах (5-10 лет заключения);

  • ч. 3 ст. 152 — групповое изнасилование или изнасилование несовершеннолетней (7-12 лет);

  • ч. 1 ст. 153 — сексуальное насилие, не связанное с проникновением (до 5 лет);

  • ч. 2 ст. 153 — повторное сексуальное насилие или совершенное в отношении близких лиц (3-7 лет).

По словам юристов, если вина Белоуса будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Дата публикации
Количество просмотров
222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie