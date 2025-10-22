Режиссеру Билоусу избрали меру пресечения: решение суда после громкого скандала

Андрей Билоус / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Печерский райсуд Киева 22 октября 2025 года избрал режиссеру Андрею Билоусу меру пресечения по делу о сексуальном насилии в отношении студенток.

Так, Билоус получил содержание под стражей до 17 декабря 2025 года. Накануне ему объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Прокурор по делу просил содержания под стражей, и суд удовлетворил ходатайство.

Защита Билоуса настаивала на другой мере пресечения, не связанной с арестом. После оглашения решения режиссера вывел конвой. Режиссер отказал ТСН в комментарии.

Андрей Билоус в суде / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

К слову, 21 октября Андрею Билоусу объявили подозрение в сексуальном насилии и изнасиловании. По данным следствия, якобы минимум с 2017 года он принуждал студенток к половым контактам без их согласия и совершал другие акты сексуального насилия. Полиция задокументировала преступные действия в отношении пяти потерпевших, среди которых есть несовершеннолетняя. Сам режиссер отрицает все обвинения.

Официально Билоус получил подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 152 — изнасилование, совершенное повторно или в отношении лица в определенных обстоятельствах (5-10 лет заключения);

ч. 3 ст. 152 — групповое изнасилование или изнасилование несовершеннолетней (7-12 лет);

ч. 1 ст. 153 — сексуальное насилие, не связанное с проникновением (до 5 лет);

ч. 2 ст. 153 — повторное сексуальное насилие или совершенное в отношении близких лиц (3-7 лет).

По словам юристов, если вина Белоуса будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.