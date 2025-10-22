- Дата публикации
-
Режиссеру Билоусу избрали меру пресечения: решение суда после громкого скандала
Суд принял решение в отношении режиссера после подозрения в изнасиловании.
Печерский райсуд Киева 22 октября 2025 года избрал режиссеру Андрею Билоусу меру пресечения по делу о сексуальном насилии в отношении студенток.
Так, Билоус получил содержание под стражей до 17 декабря 2025 года. Накануне ему объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Прокурор по делу просил содержания под стражей, и суд удовлетворил ходатайство.
Защита Билоуса настаивала на другой мере пресечения, не связанной с арестом. После оглашения решения режиссера вывел конвой. Режиссер отказал ТСН в комментарии.
К слову, 21 октября Андрею Билоусу объявили подозрение в сексуальном насилии и изнасиловании. По данным следствия, якобы минимум с 2017 года он принуждал студенток к половым контактам без их согласия и совершал другие акты сексуального насилия. Полиция задокументировала преступные действия в отношении пяти потерпевших, среди которых есть несовершеннолетняя. Сам режиссер отрицает все обвинения.
Официально Билоус получил подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса:
ч. 2 ст. 152 — изнасилование, совершенное повторно или в отношении лица в определенных обстоятельствах (5-10 лет заключения);
ч. 3 ст. 152 — групповое изнасилование или изнасилование несовершеннолетней (7-12 лет);
ч. 1 ст. 153 — сексуальное насилие, не связанное с проникновением (до 5 лет);
ч. 2 ст. 153 — повторное сексуальное насилие или совершенное в отношении близких лиц (3-7 лет).
По словам юристов, если вина Белоуса будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.