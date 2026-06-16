Режиссёр Андрей Белоус, взятый под стражу по обвинению в насилии и развращении, похудел вдвое: подробности из СИЗО

Андрей Белоус

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По делу режиссёра Андрея Белоуса, которого подозревают в сексуальном насилии и изнасиловании студенток, появились новые подробности о его пребывании в СИЗО — по словам адвоката, за несколько месяцев под стражей он значительно похудел.

Около восьми месяцев бывший руководитель «Молодого театра» находится в следственном изоляторе. Его защитник Владимир Клочков рассказал, что наибольшие трудности возникли из-за особенностей рациона режиссера. Белоус придерживается вегетарианства, а в условиях СИЗО, по словам адвоката, обеспечить привычное питание крайне сложно. Именно это, утверждает сторона защиты, сказалось на его самочувствии. В то же время физическое состояние режиссера, как уверяет адвокат, в настоящее время лучше, чем психологическое.

«Существуют проблемы, связанные со сложностями в питании Андрея Федоровича. Он вегетарианец, но пребывание в следственном изоляторе не позволяет ему питаться так, как он привык. Поэтому очень мало того, что он может употреблять в пищу. И в связи с этим у него возникают проблемы со здоровьем. „Мы видим, сколько веса потерял наш клиент“, — заявил Владимир Клочков в комментарии программе «Завтрак с 1+1».

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Андрей Белоус

Адвокат не уточнил, сколько именно килограммов потерял его подзащитный. В то же время он предположил, что за время пребывания под стражей тот мог похудеть почти вдвое. Помимо физических изменений, защита говорит и о тяжелом моральном состоянии режиссера. По словам Клочкова, команда Билоуса рассчитывает представить свои аргументы уже в ходе судебного разбирательства.

«Психологическое и моральное состояние сложное. Мы рассчитываем, что уже в суде появится возможность изучить все доказательства и выслушать позицию стороны защиты», — отметил адвокат.

Андрей Белоус / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы дела переданы в суд. Сам Андрей Белоус отвергает все обвинения и продолжает настаивать на том, что дело против него является «заказной кампанией».

Громкий скандал вокруг режиссера разразился в начале 2025 года после публичных обвинений в домогательствах. Впоследствии о подобном опыте заявили и другие женщины. Следствие подозревает Белоуса в сексуальном насилии и изнасиловании нескольких студенток, среди которых, по данным правоохранительных органов, были и несовершеннолетние. После резонанса его отстранили от преподавания и уволили из «Молодого театра». Позже режиссёр подал заявление об увольнении, а затем объявил о намерении создать собственный театральный проект. Сам он все обвинения категорически отрицает.

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Андрей Белоус / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Напомним, недавно актер Константин Темляк после громких обвинений в насилии и развращении сделал неожиданное заявление с фронта.

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