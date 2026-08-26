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РФ "кинула" Канье Уэста с концертом: "звонок сверху" все отменил, а россияне остались без денег
Как бы Канье Уэст ни восхищался РФ и кремлевским диктатором путиным, похоже, в России ему не рады.
Россия «кинула» скандального американского рэпера Канье Уэста с концертом.
Одиозный исполнитель, который восхваляет диктатора путина, собрался в октябре выступить в российском Санкт-Петербурге. Уже и был объявлен анонс его концерта и начались продажи билетов. В частности, шоу должно было состояться на «Газпром Арене». Однако, похоже, там рэпера видеть не рады.
В «Газпром Арене» заявили, что концерт Канье Уэста не состоится на этой площадке. Мол, организаторы не заключили с ними договор. При этом концертная площадка до этого заявления об отмене рекламировала выступление скандального рэпера и даже разыгрывала билеты.
Поговаривают, что «Газпром Арена» открещивается от концерта Канье Уэста не просто так. Ранее пропагандисты активно выступали против шоу из-за антисемитских и пронацистских высказываний исполнителя и его недостаточной лояльности к российским властям. Говорят, что концертная площадка получила «звонок сверху», после чего отменила концерт.
Сами же организаторы выступления Канье Уэста жалуются на такое поведение «Газпром Арены», но обещают, что шоу состоится, хотя и не понятно, где именно. Кстати, россияне уже тоже успели обзавестись билетами. Теперь они жалуются, что остались без денег, и просят вернуть их.
Отметим, Канье Уэст в последнее время систематически попадает в разные громкие скандалы. Найбольше критики рэпер подвергся из-за антисемитских и нацистских заявлений. К слову, исполнитель хвалил Гитлера и возражал Холокост. Кроме того, Канье Уэст публично выражал свою приверженность диктатору путину.
Напомним, недавно американский рэпер Lil Pump приехал в Москву развлекать россиян. Однако исполнитель сразу же за это поплатился.