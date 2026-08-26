РФ "кинула" Канье Уэста с концертом: "звонок сверху" все отменил, а россияне остались без денег

Канье Уэст / © Associated Press

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Россия «кинула» скандального американского рэпера Канье Уэста с концертом.

Одиозный исполнитель, который восхваляет диктатора путина, собрался в октябре выступить в российском Санкт-Петербурге. Уже и был объявлен анонс его концерта и начались продажи билетов. В частности, шоу должно было состояться на «Газпром Арене». Однако, похоже, там рэпера видеть не рады.

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В «Газпром Арене» заявили, что концерт Канье Уэста не состоится на этой площадке. Мол, организаторы не заключили с ними договор. При этом концертная площадка до этого заявления об отмене рекламировала выступление скандального рэпера и даже разыгрывала билеты.

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Поговаривают, что «Газпром Арена» открещивается от концерта Канье Уэста не просто так. Ранее пропагандисты активно выступали против шоу из-за антисемитских и пронацистских высказываний исполнителя и его недостаточной лояльности к российским властям. Говорят, что концертная площадка получила «звонок сверху», после чего отменила концерт.

Анонс концертов Канье Уэста в России

Сами же организаторы выступления Канье Уэста жалуются на такое поведение «Газпром Арены», но обещают, что шоу состоится, хотя и не понятно, где именно. Кстати, россияне уже тоже успели обзавестись билетами. Теперь они жалуются, что остались без денег, и просят вернуть их.

Отметим, Канье Уэст в последнее время систематически попадает в разные громкие скандалы. Найбольше критики рэпер подвергся из-за антисемитских и нацистских заявлений. К слову, исполнитель хвалил Гитлера и возражал Холокост. Кроме того, Канье Уэст публично выражал свою приверженность диктатору путину.

Напомним, недавно американский рэпер Lil Pump приехал в Москву развлекать россиян. Однако исполнитель сразу же за это поплатился.

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