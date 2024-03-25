Рианна через семь месяцев после родов беременная в третий раз – СМИ

Артистка уже воспитывает двух сыновей с разницей в год.

Барбадосская певица Рианна и ее бойфренд, американский рэпер ASAP Rocky, ждут рождения третьего ребенка.

По крайней мере, так утверждает издание Media Take Out, со ссылкой на источники, близкие к окружению артистки. Отмечается, что певица сейчас находится в отпуске с друзьями и родными возле Карибского моря. Во время отдыха Рианна поделилась с близкими радостной новостью, что беременна третьим ребенком.

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Более того, инсайдер делится, что исполнительница якобы не стала скрывать пол будущего малыша. В этот раз Рианна станет мамой девочки.

"В этот раз Рианна и Rocky ждут девочку. Все такие взволнованные", — утверждает источник.

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Отметим, что Рианна и ее возлюбленный ASAP Rocky воспитывают двух сыновей, у которых разница в возрасте составляет всего год. В мае 2022 года певица родила сына Ризза, а в августе 2023-го – Риота. Исполнительница ранее делилась, что мечтает о большой семье, а также хочет стать мамой дочери.

Напомним, недавно украинский певец Виталий Козловский подтвердил, что вскоре станет отцом. Исполнитель также впервые показал свою беременную жену, у которой уже виднеется немалый животик.

Читайте также: