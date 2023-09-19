Рианна и A$AP Rocky впервые показали лицо новорожденного сына

Барбадосская певица Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky наконец-то показали поклонникам лицо второго сына, родившегося в начале августа.

35-летняя исполнительница и ее 34-летний избранник снялись в семейной фотосессии из дома своими детьми. Кадрамы с Рианной и A$AP Rocky поделился известный звездный фотограф Майлс Диггс.

На одном из фото счастливый отец держал новорожденного на руках, а Рианна со старшим сыном рядом с ними.

Рианна с A$AP Rocky и сыновьями / Фото: instagram.com/diggzy

Рианна отреагировала на публикацию в комментариях короткой подписью "Ребята Майерс (настоящая фамилия A$AP Rocky – ред.).

На другом кадре, уже появившемся на страницах известного глянца, звездная мамочка сама несла на руках своего малыша, которого бережно завернула в теплое одеяло.

Рианна с сыном / Фото: instagram.com/voguemagazine

Также Рианна показала, как играет с лунным сыном. Несмотря на стереотипы певица выбрала для мальчика уютный розовый костюм и белые гольфы. Поэтому некоторые комментаторы предположили сначала, что у пары все же родилась дочь.

Рианна с сыном / Фото: instagram.com/voguemagazine

Кроме новых фото Рианна и A$AP Rocky рассекретили полное имя своего младшего отпрыска. Да, мальчик получил имя Риот Роуз. Такое имя звездные родители выбрали не зря, ведь хотела, чтобы у мальчика имя тоже начиналось с буквы "Р", как и у них и старшего сына.

Отметим, Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями в мае прошлого года. У пары родился сын, которого зовут RZA Athelston Mayers в честь репера Роберта Фицджеральда Диггза, выступавшего под псевдонимом RZA.

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