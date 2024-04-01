Рианна на фоне слухов о третьей беременности восхитила пикантными снимками в нижнем белье

Барбадосская певица Рианна на фоне слухов о третьей беременности взбудоражила воображение фанов соблазнительными снимками.

Так, 36-летняя звезда в своем фотоблоге опубликовала серию фотографий, сделанных в постели. Для столь откровенного фотосета Рианна примерила несколько комплектов нижнего белья в рамках рекламной кампании ее собственного бренда одежды.

"Счет такой большой... Отнесите его в другой номер", - написала звезда под кадрами.

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна не торопится подтверждать или опровергать слухи и не дает никаких комментариев по этому поводу. Впрочем, поклонники принялись придирчиво рассматривать снимки в надежде найти ответ на популярный вопрос. К слову, некоторые из них убеждены, что на фото певица специально пытается скрыть свой округлый животик. А остальные наоборот считают эти фото опровержением слухов и подчеркивают, что такие формы Рианна может иметь только потому, что родила второго сына всего восемь месяцев назад:

Вот почему тебя считают беременной! Ты выглядишь слишком великолепно

Вы вообще понимаете, как меняется тело во время и после родов? Особенно, когда она была беременна уже дважды

Одно из фото принесет тебе еще одного ребенка

Не говорите мне, что подпись – это лирика новой песни

Рианна, мы все знаем, что ты невероятная, но когда альбом?

Напомним, недавно 42-летняя Лилия Ребрик призналась, как прошли ее третьи роды и как она впервые воспользовалась эпидуральной анестезией.

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