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Рианна на последних месяцах беременности удивила откровенной фотосессией в нижнем белье

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
674
Время на прочтение
1 мин
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Рианна на последних месяцах беременности удивила откровенной фотосессией в нижнем белье

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Звезда показала большой животик.

Барбадосская певица Рианна даже во время беременности продолжает эпатировать поклонников своими откровенными образами.

На этот раз исполнительница поделилась в Instagram кадрами новой дерзкой фотосессии, в которой снялась только в нижнем белье. Рианна похвасталась своими формами и округлым животиком в ярком розовом комплекте от своего бренда белья SAVAGE X FENTY. На фото фаны также могли рассмотреть татуировки звезды – например, огромные крылья, которые Рианна набила прямо под грудью.

Рианна / © instagram.com/badgalriri
Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri
Рианна / © instagram.com/badgalriri
Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Места для фотосессии певица выбрала неожиданное – Рианна похвасталась пикантным образом на фоне стеллажей с тканью, из которых отшивают коллекции звездного бренда.

Рианна / © instagram.com/badgalriri
Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri
Рианна / © instagram.com/badgalriri
Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Кстати, недавно Рианна также снялась в "горячей" фотосессии на пляже – на фото беременная певица снялась топлесс.

Отметим, что Рианна и ее бойфренд, рэпер ASAP Rocky вместе воспитывают сына RZA, родившегося 13 мая 2022 года. А уже в феврале 2023 года звезда объявила, что ждет второго ребенка.

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Дата публикации
Просмотры
674
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