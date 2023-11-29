Рианна на третий месяц после родов показалась в нижнем белье и посветила пышными формами

Певица устроила фотосессию для собственного бренда белья.
Барбадосская певица Рианна, которая в августе 2023 года родила второго сына, снялась в дерзкой фотосессии в нижнем белье.
35-летняя исполнительница решила не сидеть долго с малышом. В настоящее время она активно работает над развитием собственного бренда нижнего белья. Так, артистка стала моделью для новой линейки.
Рианна позировала в соблазнительном черном бюстгальтере и блестящих серебристых легинсах. Дополнила ее образ красная яркая помада и украшения на теле.
Несколько раньше в Instagram бренда певицы уже показывали кадры с Рианной, где она предстала на высоком каблуке, а фаны имели возможность разглядеть ее ножки. В частности, на снимке знаменитость изображена в изумрудной мини-юбке и рубашке соответствующего цвета на голое тело. Также для этого образа известная исполнительница подобрала черный прозрачный бюстгальтер из новой коллекции своего бренда нижнего белья.
Напомним, недавно украинская блогерша Саша Бо также показала свои формы после рождения третьего ребенка. В фотоблоге она поделилась откровенными фотографиями своего тела и рассекретила вес на пятый день после родов.
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