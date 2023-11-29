Рианна на третий месяц после родов показалась в нижнем белье и посветила пышными формами

Барбадосская певица Рианна, которая в августе 2023 года родила второго сына, снялась в дерзкой фотосессии в нижнем белье.

35-летняя исполнительница решила не сидеть долго с малышом. В настоящее время она активно работает над развитием собственного бренда нижнего белья. Так, артистка стала моделью для новой линейки.

Рианна позировала в соблазнительном черном бюстгальтере и блестящих серебристых легинсах. Дополнила ее образ красная яркая помада и украшения на теле.

Рианна / Фото: instagram.com/savagexfenty

Несколько раньше в Instagram бренда певицы уже показывали кадры с Рианной, где она предстала на высоком каблуке, а фаны имели возможность разглядеть ее ножки. В частности, на снимке знаменитость изображена в изумрудной мини-юбке и рубашке соответствующего цвета на голое тело. Также для этого образа известная исполнительница подобрала черный прозрачный бюстгальтер из новой коллекции своего бренда нижнего белья.

Рианна / Фото: instagram.com/savagexfenty

Напомним, недавно украинская блогерша Саша Бо также показала свои формы после рождения третьего ребенка. В фотоблоге она поделилась откровенными фотографиями своего тела и рассекретила вес на пятый день после родов.

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