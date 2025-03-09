Рианна неожиданно показалась в роддоме с двумя новорожденными сыновьями

Артистка поделилась первыми кадрами детей, когда они только появились на свет.

Барбадосская певица Рианна показалась в роддоме с новорожденными сыновьями от американского рэпера A$AP Rocky.

Пара воспитывает двоих детей. В мае 2022 года артистка родила сына Ноа, а в августе 2023-го – Риота. Снимками с мальчиками исполнительница делится очень редко. Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. Рианна опубликовала в Instagram фото с сыновьями. И кадры не простые, а из роддома. В частности, певица показала, какими были ее дети, когда только родились. Кстати, Рианна отметила, что рожала в украшениях и солнцезащитных очках. В подробности исполнительница попросила не углубляться.

Рианна с сыном Ноа / Фото: instagram.com/badgalriri

Соответствующими кадрами артистка поделилась по случаю Международного женского дня. Как отметила Рианна, рождение сыновей – это ее величайшее достижение.

"Несомненно, самая мощная вещь, которую я когда-либо делала как женщина... Мои маленькие чуда! И да, я рожала в жемчуге и солнцезащитных очках... Не спрашивайте, много чего происходило", — отметила артистка.

Рианна с сыном Риотом / Фото: instagram.com/badgalriri

Напомним, недавно над избранником Рианны состоялся суд в США по делу о стрельбе. Певица в слезах отреагировала на приговор, который судья объявил A$AP Rocky.

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