Рианна посветила почти обнаженным бюстом и пышными ягодицами в откровенном видео

Рианна посветила почти обнаженным бюстом и пышными ягодицами в откровенном видео

Артистка заинтриговала роликом.

Барбадосская певица, актриса и бизнесвумен Рианна, которая стала самой богатой по версии Forbes, взбудоражила воображение поклонников.

На странице в Instagram артистка поделилась откровенным видео, в котором появилась в провокационном блестящем мини-платье синего цвета. Наряд исполнительницы едва прикрыл ее бюст и почти полностью обнажил пышные ягодицы.

"Оу, вы думаете, что готовы к Savage X Fenty Show Vol. 3?" — подписала видео Рири.

Речь идет о выпуске ежегодного шоу от Рианны, в котором она знакомит зрителя с процессом создания последней коллекции нижнего белья своей марки. В перформансе участвуют модели различных форм и размеров. В шоу присутствует дерзкая хореография и смелые выступления самых ярких артистов. Премьера шоу состоится 24 сентября на Amazon.

Напомним, месяц назад Рианна в стрингах и чулках устроила смелый фотосет на кровати. Артистка поддержала ЛГБТ-сообщество.

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