Рианна соблазнительно продефилировала в кружевном нижнем белье, демонстрируя аппетитную фигуру

Звезда показала пикантное видео.

Барбадосская певица Рианна на Новый год изрядно порадовала своих поклонников.

Звезда в своем Instagram опубликовала довольно пикантный ролик. К слову, исполнительница на видео позировала в фиолетовом кружевном нижнем белье. Артистка дефилировала по лестнице, демонстрируя свою аппетитную фигуру. Также Рианна накинула на плечи халатик, который придал ее образу своеобразной игривости.

Кроме этого, исполнительница нанесла на лицо яркий макияж, а волосы заплела в мелкие косички.

Кстати, звезда таким образом прорекламировала новую коллекцию собственного бренда нижнего белья. Она отметила, что в 2022 году следует приобрести такой комплект.

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