Рианна стала мамой в третий раз и показала новорожденную дочь

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Барбадосская певица Рианна и ее возлюбленный, американский рэпер A$AP Rocky, стали родителями в третий раз.

Исполнительница наконец-то родила желанную дочь. Девочка появилась на свет 13 сентября, однако только сейчас артистка решилась об этом рассказать в своем Instagram.

В частности, Рианна опубликовала трогательное фото. На снимке артистка держала на руках новорожденную дочь, которая была закутана в розовую пеленку с бантиками. Исполнительница также не стала скрывать лицо девочки, а сразу же его показала. Рианна и A$AP Rocky назвали дочь Роки Айриш Мейерс.

Рианна с новорожденной дочерью / © instagram.com/badgalriri

Отметим, исполнительница и ее возлюбленный также воспитывают двух сыновей. Первенца RZA артистка родила в мае 2022 года. Второй сын пары Риот появился на свет в августе 2023-го.

Кстати, Рианна и A$AP Rocky официально не женаты. Однако после неожиданного заявления рэпера парочку заподозрили в тайной свадьбе.