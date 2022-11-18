Рианна в латексном мини засветила обнаженную фигуру через полгода после родов

Барбадосская поп-звезда Рианна продемонстрировала свою фигуру во всей красе.

Так, звезда прорекламировала обольстительное латексное мини-платье собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. На странице в Instagram 34-летняя РиРи запостила пикантное видео, где гладит себя и показывает секси-наряд со всех ракурсов.

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

В отличие от многих знаменитостей, которые беспокоятся о набранном во время беременности весе, Рианна, которая полгода назад родила первенца, не переживает из-за изменений в своем теле, а наоборот – демонстрирует свои выдающиеся прелести.

В частности, не упустила РиРи возможность засветить обнаженные ягодицы, которые хорошо подчеркнул наряд ее производства.

В свою очередь, поклонники не стали скрывать своего восхищения кумиром: "Стает горячо", "ничего себе, какая мамасита!", "пожалуйста, кто-то вызовите пожарных", "теперь понятно, почему Роки не пишет новые песни".

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Напомним, 13 мая этого года Рианна и рэпер A$AP Rockyвпервые стали родителями. Слухи о романе артистов распространялись еще с 2013 года – тогда A$AP Rocky выступил на концерте Рианны Diamonds World Tour. Однако на тот момент РиРи встречалась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.

После трех лет отношений, в 2020 году Рианна ушла от Джамиля. А уже через несколько недель ее заметили в компании A$AP Rocky на благотворительном концерте в Нью-Йорке, а затем – на отдыхе на Барбадосе.

Пара не стала играть в прятки и в 2021 официально объявила о своих отношениях. A$AP Rocky даже публично заявил, что Рианна – любовь всей его жизни.

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