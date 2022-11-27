Рианна в облегающем мини-платье засветила длинные ножки на свидании с бойфрендом

Певицу Рианну и ее бойфренда, рэппера A$AP Rocky, вместе застали на концерте, куда пара отправилась на свидание.

Исполнительница, которая только полгода назад родила своему любимому первенцу, выбрала для выхода смелый образ. Рианна предпочла красное мини-платье с горизонтальными разрезами, украшенное воланами, а также прозрачные босоножки на каблуке. Образ певицы дополнила новая прическа – Рианна заплела много афрокосичек, которые украсила шпильками с разноцветными камешками.

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Избранник звезды A$AP Rocky тоже старался не отставать от любимой. Он выбрал для концерта необычную футболку и нионовые оттенки с рисунком подтянутого торса.

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Сейчас звездная парочка находится на родине Рианны Барбадоси. Раньше певица рассказывала, что хочет, чтобы ее сын вырос там.

Напомним, 13 мая этого года Рианна и рэпер A$AP Rockyвпервые стали родителями. Говорят, что отношения пары начались еще в 2013 году, когда рэпер выступал на ее концерте.

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