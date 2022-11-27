Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рианна в облегающем мини-платье засветила длинные ножки на свидании с бойфрендом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3004
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Рианна в облегающем мини-платье засветила длинные ножки на свидании с бойфрендом

Рианна / Фото: Associated Press

Пара посетила регги-концерт в Барбадосе.

Певицу Рианну и ее бойфренда, рэппера A$AP Rocky, вместе застали на концерте, куда пара отправилась на свидание.

Исполнительница, которая только полгода назад родила своему любимому первенцу, выбрала для выхода смелый образ. Рианна предпочла красное мини-платье с горизонтальными разрезами, украшенное воланами, а также прозрачные босоножки на каблуке. Образ певицы дополнила новая прическа – Рианна заплела много афрокосичек, которые украсила шпильками с разноцветными камешками.

Для просмотра фото пролистывайте справа

Избранник звезды A$AP Rocky тоже старался не отставать от любимой. Он выбрал для концерта необычную футболку и нионовые оттенки с рисунком подтянутого торса.

Для просмотра фото пролистывайте справа

Сейчас звездная парочка находится на родине Рианны Барбадоси. Раньше певица рассказывала, что хочет, чтобы ее сын вырос там.

Напомним, 13 мая этого года Рианна и рэпер A$AP Rockyвпервые стали родителями. Говорят, что отношения пары начались еще в 2013 году, когда рэпер выступал на ее концерте.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3004
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация