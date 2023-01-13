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Рианна в полупрозрачном кружевном комбинезоне показала соблазнительные танцы

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Рианна в полупрозрачном кружевном комбинезоне показала соблазнительные танцы

Рианна / Фото: instagram.com/savagexfenty

Звезда продемонстрировала новую линейку своего бренда нижнего белья.

Певица Рианна похвасталась своими прелестями в откровенных нарядах в новой рекламе своего бренда нижнего белья Savage X Fenty.

Знаменитость уже представила новую коллекцию соблазнительных нарядов ко Дню всех влюбленных, которые отмечают 14 февраля. В рекламной кампании Рианна показала обольстительные танцы в откровенном кружевном комбинезоне, которой подчеркнул формы и глубокое декольте певицы.

Видео исполнительница поделилась в Instagram и намекнула, что в праздник девушкам лучше дарить не цветы.

"К черту розы", — написала Рианна.

Напомним, свой бренд нижнего белья Рианна основала в 2018 году. Посольствами бренда уже стали известные модели и знаменитости, такие как сестры Хадид, Джоан Смоллс, Джиа Вудс, Пэрис Хилтон и другие. Сама Рианна часто появляется в рекламе своего бренда и демонстрирует коллекции на подиуме.

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Дата публикации
Просмотры
1052
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