Рианна в сексапильном нижнем белье показала пышную фигуру

Артистка показала новые комплекты, разработанные ее фирмой.
Барбадосская звезда Рианна продолжает привлекать внимание поклонников к собственной коллекции нижнего белья, снимаясь в рекламной кампании бренда.
Певица продемонстрировала новые комплекты. Соответствующие фотографии звезда разместила на своей странице в Instagram. На фото знаменитость позировала в бордовом сексуальном нижнем белье.
Заметим, комплект состоит из бюстгальтера, портупеи, трусиков, кружевной подвязки и прозрачных чулок.
Кстати, Рири в очередной раз показала фанатам, что у нее невероятная фигура. У звезды пышный бюст, аппетитные бедра и стройные ножки.
Интересно, что певица для фото выбрала необычный реквизит. Чтобы сделать снимки более яркими, звезда позировала возле массивных люстр.
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