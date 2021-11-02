Рианна в сексапильном нижнем белье показала пышную фигуру

Артистка показала новые комплекты, разработанные ее фирмой.

Барбадосская звезда Рианна продолжает привлекать внимание поклонников к собственной коллекции нижнего белья, снимаясь в рекламной кампании бренда.

Певица продемонстрировала новые комплекты. Соответствующие фотографии звезда разместила на своей странице в Instagram. На фото знаменитость позировала в бордовом сексуальном нижнем белье.

Рианна в нижнем белье / instagram.com/badgalriri

Заметим, комплект состоит из бюстгальтера, портупеи, трусиков, кружевной подвязки и прозрачных чулок.

Кстати, Рири в очередной раз показала фанатам, что у нее невероятная фигура. У звезды пышный бюст, аппетитные бедра и стройные ножки.

Рианна в нижнем белье / instagram.com/badgalriri

Интересно, что певица для фото выбрала необычный реквизит. Чтобы сделать снимки более яркими, звезда позировала возле массивных люстр.

Рианна в нижнем белье / instagram.com/badgalriri

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