Рианна в стрингах и чулках устроила смелый фотосет на кровати

Артистка поддержала ЛГБТ-сообщество.
Барбадосская певица Рианна, которая недавно похвасталась аппетитными ягодицами, вновь продемонстрировала фанатам аппетитные формы.
На этот раз исполнительница устроила пикантную фотосессию на кровати. На странице в Instagram артистка запостила серию снимков, на которых изображена в стрингах с изображением радуги, а также в чулках с разноцветной резинкой.
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Таким образом РиРи захотела поддержать ЛГБТ-сообщество. Отметим, что весь июнь в мире считался месяцем прайда.
Подписчики фотоблога знаменитости не упустили случая засыпать ее комплиментами:
- Невероятно красивая и спасибо за поддержку
- Какая же ты секси
- А без футболки было бы еще лучше
Напомним, месяц назад аппетитная Рианна в вязаном мини-платье продемонстрировала пышные бедра.