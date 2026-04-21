Рианна впервые снялась с 7-месячной дочерью для обложки известного глянца: "Роки затмила маму"

Рианна / © Associated Press

Барбадосская певица Рианна впервые снялась с 7-месячной дочерью от возлюбленного, американского рэпера A$AP Rocky, для обложки известного глянца.

Артистка сейчас погрузилась в материнство. Однако она крайне редко приоткрывает занавес личной жизни. Тем не менее, фанаты очень сильно интересуются, как там дела у исполнительницы, ее мужа и детей. Поэтому, Рианна немного утолила этот интерес.

В частности, певица снялась вместе с дочерью на обложке известного глянца. Артистка с крошечной Роки, но уже заметно подросшей, позировала для страниц журнала W. Они предстали перед объективами фотокамер в стильных образах от Dior.

Артистка уже прокомментировала совместные съемки вместе с дочерью. Певица отметила, что обложка просто невероятная, а маленькая Роки затмила звездную маму.

"Обложка, девочки! Маленькая Роки выдала что-то реально мощное на своей первой обложке! Пришла на съемки просто затмила свою маму", - прокомментировала исполнительница.

Отметим, Рианна с начала 2020 года находится в отношениях с рэпером A$AP Rocky. Вместе пара воспитывает троих детей - 3-летнего РЗА, 2-летнего Риота и 7-месячную Роки.

