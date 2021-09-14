Рианна впервые со своим знаменитым бойфрендом вышла в свет

Пара посетила Met Gala 2021.

Барбадосская певица Рианна, которая недавно в нижнем белье устроила пикантный фотосет, впервые вышла в свет со своим избранником.

Так, 33-летняя исполнительница посетила Бал Института костюма Met Gala 2021, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, под руку с 32-летним рэпером A$AP Rocky.

Рианна и A $ AP Rocky / Associated Press

Рианна выбрала пышное черное платье, а ее любимый не заморачивался над образом и просто окутался лоскутным одеялом. Парочка не отходила друг от друга, держалась за руки, и что-то друг другу нашептывала на ухо.

Рианна и A $ AP Rocky / Associated Press

Рианна и A $ AP Rocky / Associated Press

Отметим, что слухи об отношениях артистов ходили еще с 2013 года, когда A$AP Rocky выступил на концерте Рианны Diamonds World Tour. Впрочем, затем певица имела серьезный роман с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. Звезда ушла от него в 2020 после трех лет отношений.

Через несколько недель папарацци застали Рири и A$AP Rocky вместе на благотворительном концерте в Нью-Йорке, а вскоре — на отдыхе в Барбадосе.

В мае этого года A$AP Rocky официально подтвердил отношения с Рианной. Артист назвал РиРи любовью всей его жизни.

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