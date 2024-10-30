Рианна впервые за длительное время показалась с двумя заметно подросшими сыновьями от известного рэпера

Барбадосская певица Рианна порадовала семейным контентом с сыновьями от американского рэпера A$AP Rocky.

В частности, артистка снялась в профессиональном фотосете вместе с 2-летним Ноа и годовалым Риотом. Для события семейство выбрало family look. В частности, Рианна вместе с сыновьями позировала в спортивных костюмах от Forever Savage Onesies. Образ исполнительница дополнила укладкой из бигуди.

Рианна с сыновьями / Фото: instagram.com/badgalriri

Певица выбрала довольно интересную локацию для фотосета. Артистка вместе с сыновьями позировала на кровати, которая была застелена постелью в леопардовый принт.

Рианна с сыновьями / Фото: instagram.com/badgalriri

В общем, Рианна не из тех, кто активно показывает сыновей публике, поэтому на этих редких фотографиях поклонники звезды наконец-то смогли хорошо рассмотреть, как наследники исполнительницы и ее возлюбленного A$AP Rocky заметно подросли и изменились. Что интересно, поклонники сразу обратили внимание, что мальчики как две капли воды похожи на звездного отца: "На фото точно близнецы A$AP Rocky", "она родила одинаковых детей дважды", "такая красивая семья".

Рианна с сыновьями / Фото: instagram.com/badgalriri

Отметим, Рианна является матерью двух детей. В мае 2022 года артистка от рэпера A$AP Rocky родила Ноа. Уже в августе следующего года пара стала родителями во второй раз. У влюбленных родился сын Риот.

Напомним, долгое время Рианна считалась самой богатой певицей мира. Однако в этом году исполнительницу обогнал ее коллега за сценой. Кто теперь считается самой богатой певицей мира – узнайте в нашем материале.

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