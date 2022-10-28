Рианна выпустила первую за шесть лет сольную песню, ставшую саундтреком к фильму Marvel

Исполнительница RnB Рианна впервые за шесть лет подарила своим поклонникам сольную композицию под названием Lift Me Up.

Лирическая песня стала саундтреком к новому фильму киновселенной Marvel "Черная пантера: Ваканда навсегда", а также была посвященна звезде первого фильма Чедвику Боузману, который умер от рака в 2020 году.

Композиция была написана Рианной в соавторстве с продюсером и композитором Людвигом Йоранссоном, работавшим над музыкальным сопровождением фильма.

Фанаты Рианны были ошеломлены таким чувственным возвращением звезды и были невероятно рады, что наконец-то услышали новый хит от любимой певицы.

Я не могу перестать плакать. Твоя песня невероятна, Ри!

Неужели она вернулась! У меня мурашки по коже.

Ее голос направлен в самое сердце!

Рианна вернулась, чтобы стать легендой!

Напомним, что после рождение первенца, в мае этого года, Рианна стала реже появляться на светских мероприятиях. Однако два месяца назад звезду застукали за уборкой роскошного ресторана в Нью-Йорке.

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