Рианна вышла на связь после новостей о беременности и показала большой животик

Рианна вышла на связь после новостей о беременности и показала большой животик

Артистка вскоре родит первенца.

Барбадосская звезда Рианна недавно сообщила о своей беременности.

Она долгое время скрывала эту радостную новость. Впрочем, когда животик стал слишком округлым, артистка сообщила, что ждет рождения первенца.

Но в своем Instagram знаменитость не спешила публиковать фото, на которых она изображена при надежде. Поэтому поклонники артистки начинали злиться. Они в комментариях под старыми снимками Рири писали, что ждут подробности беременности исполнительницы.

Звезда успокоила фанатов и опубликовала фото, сделанное в ванной комнате. На снимке певица позировала перед камерой, демонстрируя округлый животик.

Рианна беременна / instagram.com/badgalriri

Отметим, о беременности Рианны стало известно 31 января. В Сети появились кадры, где звезда предстала при надежде. Отцом ребенка стал возлюбленный певицы, рэпер A$AP Rocky.

В мае 2021 года исполнитель официально подтвердил отношения с Рианной. Артист назвал Рири любовью всей его жизни.

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