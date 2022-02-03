Рианна вышла на связь после новостей о беременности и показала большой животик

Артистка вскоре родит первенца.
Барбадосская звезда Рианна недавно сообщила о своей беременности.
Она долгое время скрывала эту радостную новость. Впрочем, когда животик стал слишком округлым, артистка сообщила, что ждет рождения первенца.
Но в своем Instagram знаменитость не спешила публиковать фото, на которых она изображена при надежде. Поэтому поклонники артистки начинали злиться. Они в комментариях под старыми снимками Рири писали, что ждут подробности беременности исполнительницы.
Звезда успокоила фанатов и опубликовала фото, сделанное в ванной комнате. На снимке певица позировала перед камерой, демонстрируя округлый животик.
Отметим, о беременности Рианны стало известно 31 января. В Сети появились кадры, где звезда предстала при надежде. Отцом ребенка стал возлюбленный певицы, рэпер A$AP Rocky.
В мае 2021 года исполнитель официально подтвердил отношения с Рианной. Артист назвал Рири любовью всей его жизни.
Читайте также: