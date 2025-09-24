Рианну заподозрили в тайной свадьбе с известным рэпером: ее избранник сделал неоднозначное заявление

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Избранник певицы и бизнесвумен Рианны заинтриговал признанием об их свадьбе.

Так, рэпер A$AP Rocky недавно в интервью ELLE красноречиво намекнул, что они с артисткой уже могли официально заключить брак. В частности, журналист поинтересовался у музыканта, когда же состоится свадьба с Рианной, с которой они ждут третьего малыша. На это A$AP Rocky ответил довольно загадочно.

"Откуда ты знаешь, что я еще не женат? Да все равно я не буду ничего подтверждать", — рассмеялся артист.

Исполнитель подчеркнул, что семья для него — высшая ценность. Более того, он поделился мыслями о будущем пополнении. Сейчас пара ожидает третьего ребенка, и хотя официально пол еще не известен, рэпер признался, что сердцем чувствует — на этот раз у них родится дочь.

"Я надеюсь, что это будет девочка. Я действительно очень бы этого хотел. Мы молимся за девочку. Мне это нужно. В первый раз мы хотели знать пол ребенка. Во второй раз мы не хотели знать. В третий раз тоже не хотим знать. Я чувствую, что это будет девочка. Эта беременность так отличается от двух предыдущих", — добавил он.

Интересно, что слухи о женитьбе Рианны и A$AP Rocky появляются уже не впервые. Еще в 2022 году в клипе на песню "D.M.B." рэпер сделал предложение возлюбленной золотыми грилзами с надписью "Marry Me?" (выйдешь за меня замуж? — с англ.), а певица ответила согласием таким же аксессуаром с бриллиантами: "I Do". Тогда инсайдеры утверждали, что все это якобы было не инсценировкой, а известием о реальной свадьбе возлюбленных, которую они провели перед рождением первенца. Сейчас же они воспитывают двоих детей и ожидают третьего малыша, крайне редко афишируя личную жизнь.

Напомним, недавно актера Киану Ривза также заподозрили в тайной свадьбе с американской художницей Александрой Грант. Агент звезды уже официально прокомментировал слухи.