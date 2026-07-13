Ричард Гир сделал громкое заявление об Украине и открыл миру глаза на пропаганду России

Ричард Гир / © Associated Press

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Голливудский актёр Ричард Гир высказался о войне в Украине и объяснил, как Владимир Путин пытается оправдать агрессию России, искажая историю.

Звезда фильмов «Красавица» и «Хатико» вновь встал на сторону Украины. В новом интервью артист раскритиковал кремлевскую пропаганду и заявил, что отрицание украинской государственности является сознательной политикой российского диктатора. По его мнению, авторитарные режимы не могут существовать без манипуляций историческими фактами. Именно поэтому они пытаются стереть национальную память народов и поставить под сомнение их идентичность. Гир убежден, что таким образом Кремль стремится придать своим действиям мнимую легитимность.

«Чтобы обрести хоть какую-то легитимность, вам нужно переписать историю. Путин явно это делает, говоря: „Никогда не существовало ни Украины, ни украинского языка, ни украинской культуры. Всё это полностью выдумано“. Ну, это неправда», — подчеркнул актёр в интервью LTV Ziņu dienests.

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Ричард Гир

Гир также обратил внимание на то, что подобные методы уже применялись другими авторитарными режимами. В качестве примера он привёл политику Китая в отношении Тибета, где, по его словам, власти годами пытались обесценить историю и культурное наследие народа.

«Именно то, что китайцы сделали с Тибетом: они заявили: „Тибета никогда не существовало, тибетского языка никогда не существовало, тибетской культуры никогда не существовало“. Я имею в виду, что нужно уничтожить историю, чтобы создать легитимность», — пояснил знаменитость.

Ричард Гир

Ричард Гир уже не впервые открыто поддерживает Украину и осуждает действия Кремля. Актер неоднократно подчеркивал, что война России против Украины имеет последствия для всего мира, а победа Киева является принципиальным вопросом для демократических государств.

Напомним, недавно жена Ричарда Гира на редких фотографиях показала, как проходила их свадьба 8 лет назад.

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