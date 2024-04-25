Рики Мартин на редких фото показал 15-летних сыновей-красавцев и рассекретил, как они проводят время

Пуэрториканский певец Рики Мартин не очень охотно радует поклонников семейным контентом и почти не показывает своих сыновей.

Однако на этот раз исполнитель сделал исключение. Артист показал, как проводит время с 15-летними близнецами. Рики Мартин вместе с сыновьями отправился на отдых. Семейство для своего путешествия выбрало Японию.

Рики Мартин с сыновьями / Фото: instagram.com/ricky_martin

Певец вместе с 15-летними Матео и Валентино устроил экскурсию по стране. В частности, они любовались видом на вулкан Фудзияма, цветением сакуры, а также исследовали традиционные японские домики. Конечно, семейство во время путешествия сделало немало фотографий, которыми Рики Мартин и поделился в своем Instagram.

Рики Мартин с сыновьями / Фото: instagram.com/ricky_martin

"С этими двумя ребятами всегда восходит Солнце", — подписал кадры с сыновьями музыкант.

Сыновья Рики Мартина / Фото: instagram.com/ricky_martin

Сын Рики Мартина / Фото: instagram.com/ricky_martin

Отметим, Рики Мартин стал отцом 6 августа 2008 года. У певца родились сыновья-близнецы благодаря суррогатному материнству.

Напомним, недавно украинский певец Виктор Павлик впервые за длительное время показал своего взрослого сына. Исполнитель поздравил Александра с 40-летием.

Читайте также: