Рики Мартин на редких фото показал 15-летних сыновей-красавцев и рассекретил, как они проводят время

Артист отправился с близнецами в путешествие.
Пуэрториканский певец Рики Мартин не очень охотно радует поклонников семейным контентом и почти не показывает своих сыновей.
Однако на этот раз исполнитель сделал исключение. Артист показал, как проводит время с 15-летними близнецами. Рики Мартин вместе с сыновьями отправился на отдых. Семейство для своего путешествия выбрало Японию.
Певец вместе с 15-летними Матео и Валентино устроил экскурсию по стране. В частности, они любовались видом на вулкан Фудзияма, цветением сакуры, а также исследовали традиционные японские домики. Конечно, семейство во время путешествия сделало немало фотографий, которыми Рики Мартин и поделился в своем Instagram.
"С этими двумя ребятами всегда восходит Солнце", — подписал кадры с сыновьями музыкант.
Отметим, Рики Мартин стал отцом 6 августа 2008 года. У певца родились сыновья-близнецы благодаря суррогатному материнству.
Напомним, недавно украинский певец Виктор Павлик впервые за длительное время показал своего взрослого сына. Исполнитель поздравил Александра с 40-летием.
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