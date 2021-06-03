Рики Мартин о судьбоносной встрече с мужем: "Я увидел его и решил, что женюсь на нем"

Пару соединило искусство.

Пуэрто-риканский поп-исполнитель Рики Мартин вот уже четыре года состоит в браке с шведско-сирийским художником Джваном Йосефом.

Похоже, что влюбленных соединила сама судьба. Как рассказал певец в интервью People, познакомился он со своим партнером в 2016 году в Instagram. Долгое время мужчины обсуждали искусство в переписке.

"Мне очень понравилось его искусство, но я также подумал про себя: "Боже мой! Ты самый красивый мужчина, которого я когда-либо встречал". Мы переписывались в Instagram в течение шести месяцев, вполне платонически", — отметил Мартин.

Рики Мартин и Джван Йосеф / instagram.com/ricky_martin

Через шесть месяцев звезда прилетел в Лондон, где на тот момент жил Йосеф. Рики вспоминает, что как только вышел из машины и увидел Джвана, то понял, что это — судьба.

"Через шесть месяцев я приехал в Лондон и когда я вышел из машины и увидел его, я сказал: "О боже, я женюсь на нем". Интересно, что мысли Джвана в тот момент были идентичными. Он самый романтичный мужчина, которого я встречал", — рассказал артист.

Рики Мартин с партнером / out.com

Рассказал Рики и о том, не задумываются ли они с Джваном о пополнении в семье. Как известно, супруги уже воспитывают четверых детей, которых родила суррогатная мать. 11-летние двойняшки Матео и Валентино появились на свет, когда Мартин еще был одиноким. Годовалая дочка Люсия и годовалый сын Ренн появились на свет уже в браке с Йосефом. Но на этом, говорит Мартин, они останавливаться не собираются.

Рики и Джван с детьми / instagram.com/ricky_martin

Артист уже заморозил свои эмбрионы, чтобы иметь возможность в будущем иметь еще детей.

"Да, мы хотим больше. Есть замороженные эмбрионы. Я помню, каждое воскресенье в доме моих дедушки и бабушки собиралось 34 внука. Я говорил: "Однажды я хочу открыть дверь своего дома и увидеть много детей, которые будут бежать ко мне и говорить: "Папа, папочка". Это то, о чем я всегда мечтал", — признался Мартин.

Напомним, в июле прошлого года Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих четырех детей на одном снимке. Семья снялась для британского Vogue.

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