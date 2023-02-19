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Рики Мартин ошеломил изменениями во внешности 14-летнего сына-красавца

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
607
Время на прочтение
1 мин
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Рики Мартин ошеломил изменениями во внешности 14-летнего сына-красавца

Рики Мартин / Фото: Associated Press

Звездный отец похвастался, как вырос его сын Валентино.

Пуэрто-риканский певец Рики Мартин редко делится с поклонниками фото своих детей.

Новый снимок в Instagram исполнителя со старшим сыном, 14-летним Валентино, произвел настоящий фурор среди подписчиков звезды. В фотоблоге Рики Мартин разместил кадр парня, когда он посещал парикмахера.

14-летний Валентино изображен в парикмахерском фартуке с челкой на лбу: "Больше не ребенок. Мой сын. Валентино, 14 лет", — подписал фотографию гордый отец.

Сын Рики Мартина Валентино / © instagram.com/ricky_martin
Сын Рики Мартина Валентино / Фото: instagram.com/ricky_martin

Отметим, что у Рики Мартина и его партнера, шведско-сирийского художника Джованна Йосефа четверо детей, которые появились на свет с помощью суррогатной матери. Отцом близнецов Маттео и Валентино, появившихся на свет 6 августа 2008 года, Мартин стал еще до заключения брака с Йосефом. Влюбленные поженились в 2018 году. Позже они стали родителями для Люси и Реннера, которым сейчас четыре года и которых тоже родила суррогатная мать.

Рики Мартин с партнером и детьми / © instagram.com/ricky_martin
Рики Мартин с партнером и детьми / Фото: instagram.com/ricky_martin
Рики Мартин с партнером Джованом Йосефом / © Associated Press
Рики Мартин с партнером Джованом Йосефом / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Рики Мартин очаровал поклонников общим семейным фото со своей дочерью. Артист показал, как девочка подросла.

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Дата публикации
Просмотры
607
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