Рики Мартин, пообещав приехать в Украину, вызвал скандал, выступив на русском языке в Казахстане

Рики Мартин / © Associated Press

Реклама

Пуэрториканский певец Рики Мартин, который ранее публично поддерживал Украину и заявлял о желании приехать сюда с концертом, оказался в центре громких обсуждений после своего выступления в Казахстане.

Артист дал концерт в Алматы, где неожиданно обратился к публике на русском языке. Именно этот эпизод быстро разлетелся по соцсетям и особенно порадовал российские пропагандистские ресурсы, которые начали активно распространять соответствующие видео. Сначала певец поприветствовал зрителей, а затем поблагодарил их за прием.

«Добрый вечер, Алматы! Спасибо!» — воскликнул со сцены звезда

Реклама

Скриншот из видео в социальных сетях Рики Мартина

После краткого обращения на русском языке Мартин перешел на английский. Он поблагодарил публику за теплый прием, пообещал еще раз посетить Казахстан и не скрывал своего восхищения местными блюдами. В то же время именно использование русского языка стало предметом оживлённых дискуссий, ведь в последние годы языковой вопрос в Казахстане приобрел особую остроту.

Стоит добавить, что в последнее время многие мировые артисты выбирают Казахстан для гастролей, обходя стороной Россию. В качестве одной из причин называют возможность выступить там перед многочисленной русскоязычной аудиторией, не проводя концертов непосредственно в РФ.

Рики Мартин / © Associated Press

Напомним, ранее Рики Мартин занимал совершенно иную позицию в отношении Украины. Артист поддержал украинскую поклонницу, которая рассказала, что его творчество помогает ей пережить войну.

Новости партнеров