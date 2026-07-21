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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
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Рики Мартин, пообещав приехать в Украину, вызвал скандал, выступив на русском языке в Казахстане

Певец порадовал российских пропагандистов и вызвал волну возмущения в свой адрес.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Рики Мартин

Рики Мартин / © Associated Press

Пуэрториканский певец Рики Мартин, который ранее публично поддерживал Украину и заявлял о желании приехать сюда с концертом, оказался в центре громких обсуждений после своего выступления в Казахстане.

Артист дал концерт в Алматы, где неожиданно обратился к публике на русском языке. Именно этот эпизод быстро разлетелся по соцсетям и особенно порадовал российские пропагандистские ресурсы, которые начали активно распространять соответствующие видео. Сначала певец поприветствовал зрителей, а затем поблагодарил их за прием.

«Добрый вечер, Алматы! Спасибо!» — воскликнул со сцены звезда

Скриншот из видео в социальных сетях Рики Мартина

Скриншот из видео в социальных сетях Рики Мартина

После краткого обращения на русском языке Мартин перешел на английский. Он поблагодарил публику за теплый прием, пообещал еще раз посетить Казахстан и не скрывал своего восхищения местными блюдами. В то же время именно использование русского языка стало предметом оживлённых дискуссий, ведь в последние годы языковой вопрос в Казахстане приобрел особую остроту.

Стоит добавить, что в последнее время многие мировые артисты выбирают Казахстан для гастролей, обходя стороной Россию. В качестве одной из причин называют возможность выступить там перед многочисленной русскоязычной аудиторией, не проводя концертов непосредственно в РФ.

Рики Мартин / © Associated Press

Рики Мартин / © Associated Press

Напомним, ранее Рики Мартин занимал совершенно иную позицию в отношении Украины. Артист поддержал украинскую поклонницу, которая рассказала, что его творчество помогает ей пережить войну.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
30
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