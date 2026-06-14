Рики Мартин публично обратился к украинке после ее трогательного признания о его музыке во время войны

Рики Мартин / © Associated Press

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Пуэрто-риканский певец Рики Мартин растрогал обращением к украинке Елене, которой его музыка «помогает переживать войну».

История началась с того, что женщина побывала на концерте исполнителя. Конечно, она сделала видео с выступлением артиста. К Елене обратился фан-клуб Рики Мартина с просьбой дать разрешение на публикацию ролика. Между украинкой и администратором завязался разговор, в котором она искренне призналась, что музыка певца отвлекает ее от ужасных реалий войны. Между тем, фан-клуб не только опубликовал видео, но и добавил это сообщение Елены.

«Я из Украины и слушаю песни Рики Мартина ежедневно с 4 лет. Его музыка помогает мне оставаться сильной и пережить войну, которую моя страна переживает последние 4,5 года. Спасибо за радость, энергию и надежду, которую песни приносят в мою жизнь», — поделилась украинка.

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Реакция Рики Мартина на признание украинки Елены / © instagram.com/ricky_martin

Тем временем Рики Мартин не оставил сообщение Елены без внимания. Он сделал репост видео и обратился к украинке. Кстати, певец даже использовал переводчик, чтобы его сообщение было именно на украинском языке. Рики Мартин поблагодарил Елену и был искренне восхищен тем, что его музыка помогает переживать тяжелые времена. Вместе с тем артист выразил надежду, что скоро сможет приехать в Украину и выступить с концертом.

«Елена, спасибо большое! Я так рад, что ты смогла прийти на концерт. Я так рад, что тебе понравилось. Но самое главное — это знать, что моя музыка помогает тебе в трудные времена. Надеюсь, что скоро смогу посетить Украину и привезти свой концерт. Обнимаю», — обратился к украинке артист.

Напомним, недавно номинант на «Оскар» Жак Одиар поддержал украинцев. Знаменитый французский режиссер внезапно приехал в Украину и честно признался, что его удивило.

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