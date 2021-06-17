Рики Мартин с мужем нежно пообнимались в романтической фотосессии

Пара украсила страницы издания CAP 74024.

Пуэрто-риканский поп-исполнитель Рики Мартин, который недавно рассказал о судьбоносной встрече с мужем, снялся с ним в романтической фотосессии.

Супруги украсили новый номер издания CAP 74024. На черно-белых снимках Рики и его партнер, шведско-сирийский художник Джван Йосеф нежно обнимаются и влюбленно смотрят друг на друга.

Фотографиями с фотосета у себя в Instagram поделился Йосеф. Автором съемок выступил фотограф Мэттью Брукерс. Поклонники признались, что восхищены этим фотосетом:

Для просмотра фото листайте вправо

Парни, вы невероятные

Любовь — это все. Прекрасные парни!

Двое красавчиков

Напомним, в июле прошлого года Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих четырех детей на одном снимке. Семья позировала для британского Vogue.

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