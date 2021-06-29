Рики Мартин с яркими длинными ногтями выступил в поддержку людей с нетрадиционной ориентацией

Певец поддержал гей-парад сообщением в Сети.

Пуэрто-риканский поп-исполнитель Рики Мартин, который на днях поделился в Сети нежным фотосетом со своим мужем, поддержал людей с нетрадиционной ориентацией.

Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал несколько фотографий на которых продемонстрировал свои длинные яркие накладные ногти. Этим жестом певец подчеркнул свое участие в акции направленной на поддержку людей с нетрадиционной ориентацией, чтобы напомнить об их правах.

Для просмотра фото листайте вправо.

"Мы можем выразить свое рождение без мести или наказания. Нечестно продолжать терять ценность жизни из-за предубеждения и отсутствие образования. Для всех тех, кто чувствует себя потерянным либо не ценным. За то, кем они являются, и кем хотят быть. Они не одни, существует большая община, которая ждет их с распростертыми объятиями. Они многого стоят, пожалуйста, не забывайте об этом", — написал в посте под фото музыкант.

Отметим, сам Рики Мартин долгое время является открытым геем, который вот уже четыре года находится в счастливом браке с шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Супруги воспитывают четверых детей, которых родила суррогатная мать.

Напомним, недавно Рики Мартин рассказал о судьбоносной встрече со своим мужем. Пару соединило искусство.

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