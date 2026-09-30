Римма Зюбина эмоционально высказалась о жизни в Киеве на фоне постоянных обстрелов: "Нечем дышать"

Римма Зюбина / © instagram.com/rimma_ziubina

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Украинская актриса Римма Зюбина эмоционально высказалась о жизни в Киеве на фоне постоянных вражеских обстрелов.

Страна-агрессор Россия продолжает циничный террор Украины. РФ наносит ежедневные обстрелы дронами и ракетами. Особенно страдает Киев, где постоянно раздаются сигналы воздушной тревоги. Римма Зюбина в своем Facebook говорит, что впервые утром проснулась от того, что нечем дышать. Киев охватило дымом из-за вражеских «прилетов».

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«Впервые в жизни проснулась от того, что нечем дышать. Несет гарью. Темно. Ночь. Везде сон подхожу к окнам закрыть их. Вся квартира наполнилась этим едким ароматом. В 7 утра вышла на балкон. Смог. Все серое. Где-то горит. Где-то догорает. Как будто я в фильме ужасов о конце света», — делится актриса.

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Римма Зюбина / © www.facebook.com/z.rimma.z

Знаменитость шокирует то, какой террор происходит в центре Европы. Вместе с тем Римма Зюбина откровенно отмечает, что на самом деле другим нет дела до того, что происходит в Украине, так что остается полагаться только на самих себя. Свой эмоциональный пост артистка подытожила важным советом — она призвала всех киевлян и гостей столицы одевать маски, чтобы спасаться от едкого дыма и хотя бы как-то беречь свое здоровье.

«И этот армагеддон в столице европейского государства разве что немного смутит микроскопическую частицу человечества. Да и то, только на мгновение. Мы никому не нужны. Когда я слышу, что смерть путина все это остановит… Гитлера нет уже давно, а фашизм до сих пор существует. Более того, еще и набирает обороты. Мораль этого текста одна — киевляне и гости столицы! Обязательно одевайте маску от смога», — подытожила артистка.

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая расплакалась на фоне новых атак РФ по Украине. Ведущая обратилась к миру.

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