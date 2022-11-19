Римма Зюбина прокомментировала заявления украинских актеров об предательнице Оксане Байрак: "Это лицемерие"

Актриса Римма Зюбина прокомментировала посты своих коллег о скандальном режиссере Оксане Байрак, поддержавшей путинский режим.

По мнению знаменитости, все публикации, в которых актеры пишут о том, как были удивлены поведением предательницы, просто неуместны, ведь с 2014 года Байрак, не стесняясь, выражала свою пророссийскую позицию. Об этом Зюбина рассказала в интервью Rostyslove Production.

"Я читала посты некоторых молодых актрис, которые снимались у нее. Для меня это лицемерие, потому что когда вы шли на съемочную площадку, вы знали позицию Оксаны Байрак. Вы знали, что она снимает российских актеров в главных ролях. Очень многие актеры начали писать, выставлять жалкие фотографии.Когда вы шли туда и получали деньги, у вас была одна позиция.В таком случае напишите: "Я получила 10 тысяч долларов за фильм Оксаны Байрак. Все эти средства я перечисляю вынужденным переселенцам, или на ВСУ". Это будет честно и справедливо", — сказала Зюбина.

Украинская актриса вспомнила, что на своих страницах в Сети и другом публичном пространстве Байрак никогда не скрывала, чью власть она поддерживает.

Некоторое время, по словам Зюбиной, у нее были очень близкие отношения со скандальным режиссером. Впрочем, уже после 2014 года их отношения ухудшились из-за позиции путинистки. Последний раз актриса принимала участие в съемках фильма Байрак 2014-2015, когда съемочный процесс проходил в Украине.

Ранее актриса Екатерина Тишкевич тоже высказалась об изменнице Оксане Байрак и рассказала о работе с ней.

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