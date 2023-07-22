Римма Зюбина рассказала, как Лия Ахеджакова "расплачивается" за свою поддержку Украины: "Ее уничтожают"

Украинская актриса Римма Зюбина рассказала о своем отношении к российской актрисе Лие Ахеджаковой, которая с начала полномасштабной войны поддержала Украину.

Как известно, звезда советского кино уже давно высказывается против политики Кремля и осуждает действия Путина. Более того, в начале полномасштабного вторжения Ахеджакова даже помогла деньгами ВСУ.

Из-за антивоенной позиции актрисы в РФ ее против нее начали политику "отмены". Как рассказала Зюбина, она очень переживает за жизнь Ахеджаковой, ведь россияне хотят ее уничтожить.

"Если мы говорим о Лие Ахеджаковой, то я отношусь к ней с огромным уважением и огромным страхом при ее жизни. Потому что ей создали полностью такие условия, когда она и из театра уволена, и нет работы. Ее уничтожают", — сказала украинская актриса в интервью Алине Доротюк.

Лия Ахеджакова / Фото: УНИАН

Напомним, что после того, как Ахеджакова высказала свою позицию против Путина, на нее напали в Москве. А позже руководство театра "Современник" уволило актрису, проработавшую там 50 лет. После освобождения из театра 84-летняя Ахеджакова назвала Россию "уродиной" и заявила, что надеется все же дожить свою жизнь на родине.

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