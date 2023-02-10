Риши Сунак опубликовал видео со встречи с Зеленским в Лондоне, которое сопроводил хит SHUM группы Go_A

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на официальной странице в Instagram опубликовал видео со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в страну 8 февраля.

Интересно, что этот ролик сопроводил хит украинской группы Go_A SHUM, с которой коллектив представлял нашу страну на конкурсе "Евровидение-2021". Кстати, музыканты уже отреагировали на такую честь:

"Наш SHUM стал саундтреком исторической встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунаком в Лондоне. Спасибо Великобритании за мощную поддержку нашей страны с первого дня российского полномасштабного вторжения! Вместе победим!" – говорится на официальной странице Go_A в Instagram.

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский с визитом прилетел в столицу Великобритании Лондон, где прошла историческая встреча с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком. Кроме того, Зеленский выступил перед парламентом страны и встретился с королем Чарльзом III. Президент сообщил, что ключевой темой разговора было оборонное сотрудничество. В частности, Зеленский рассказал Сунаку о нуждах ВСУ в вооружении и военной технике.

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