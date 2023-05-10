Рита Ора на "Евровидении-2023" поддержала Украину и выступила вместе с юной беженкой из Ровно

Британская певица Рита Ора во время своего выступления в первом полуфинале "Евровидения-2023" поддержала Украину.

Звезда вышла на сцену вместе с танцовщицей из Украины Софией. Девушка родом из Ровно и из-за полномасштабной войны была вынуждена с семьей бежать в Великобританию.

На сцене песенного конкурса Рита исполнила свой хит Anywhere, держась за руки с Софией. Украинка держала в руках мяч, который, по словам певицы, символизирует утраченное детство детей-беженцев.

Номер певицы завершился эффектным танцевальным номером, а в финале Ору поднял на руки шоубилет.

Рита Ора на "Евровидении-2023" / Фото: twitter.com/RitaOra

В своем Twitter-аккаунте Ора поделилась трогательной историей Софии и высказалась о том, как важно поддерживать Украину сегодня. История девочки из Ровно стала невероятно близкой самой Рити, ведь она в свое время с родителями была вынуждена покинуть Югославию и бежать в Британию.

"Для меня София олицетворяет силу и надежду в эти неспокойные, трагические и переменчивые времена. Мы не должны забывать о привилегии Великобритании играть роль принимающей страны на конкурсе "Евровидение 2023" для Украины после победы Kalush Orchestra в прошлом году. Тяжелое положение семьи Софьи напоминает мне о невероятном путешествии, через которое прошла моя семья, когда я была в ее возрасте, и я буду вечно благодарна Великобритании за то, что она проявила к нам доброту и сострадание. София открывает мое выступление этим вечером, играя с мячом, олицетворяя потерю детства для этих несчастных беженцев. Я надеюсь, что этот удивительный песенный конкурс откроет сердца по всей Европе и всему миру. Мы любим тебя, Украина, мы все выступаем сегодня для тебя", — написала Ора.

Рита Ора с украинкой Софией / Фото: twitter.com/RitaOra

Отметим, что уже стали известны имена первых 10 финалистов песенного конкурса "Евровидение-2023" – читайте, кто будет бороться за главный приз музыкального первенства в материале ТСН.ua.

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