Риз Уизерспун / © Associated Press

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун, звезда фильма «Блондинка в законе», столкнулась с волной критики после выхода своего первого романа.

Как известно, артистка написала его в соавторстве с детективистом — человеком, который пишет в детективном жанре — Харланом Кобеном. Причиной возмущения стал сюжет книги — события происходят в России, а авторы решили показать «мир российской олигархии».

Как говорится в рецензии Los Angeles Times, главная героиня романа — военный хирург Мэгги Маккейб, которая после личной трагедии теряет мужа и карьеру. Неожиданно она получает предложение от пластического хирурга — провести операцию для таинственного клиента в России, который готов заплатить миллионы. Героиня отправляется в «возможно, самый богатый район мира» — Рублевку, где знакомится с олигархом Олегом Рагоровичем, который просит сделать маммопластику своей любовнице.

«Мэгги приспосабливается к почти невероятно роскошному миру, колеблющемуся между Россией и Дубаем, неформальной площадкой для развратных олигархов», — говорится в рецензии.

Риз Уизерспун с соавтором Гарланом Кобеном

Пользователи соцсетей раскритиковали актрису за выбор страны-агрессора как основы для сюжета. В комментариях под постом Reese’s Book Club люди напомнили, что Россия продолжает кровавую войну против Украины, и осудили попытку «романтизировать» российскую действительность.

Мы приглашаем вас в Украину, чтобы вы сполна насладились «великой» культурой!

Можно ли на самом деле романтизировать Россию — место, отмеченное гнетом, насилием и продолжающейся жестокостью, которая тянется сквозь ее историю до настоящего? В мире, полном историй и мест, действительно ли именно эта страна заслуживает стать сценой для вашей книги? Или мы снова выбираем эстетику вместо этики, зрелищность вместо содержания?

Россия, серьезно? Неужели вы находились в пузыре все эти годы? Украинцы этого не простят! Я очень разочарована…

