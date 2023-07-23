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Риз Уизерспун показала дочь-красавицу, похожую на нее, как две капли воды

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
5224
Время на прочтение
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Риз Уизерспун показала дочь-красавицу, похожую на нее, как две капли воды

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Известная блондинка с дочерью посетили летний фестиваль.

Голливудская актриса Риз Уизерспун восхищала кадрами со своей 23-летней дочерью Авой.

Вместе с дочерью Блондинка в законе отправилась на ежегодный летний фестиваль SeaChange Oceana. Кадрамы по отдыху Риз поделилась на своей странице в Instagram. На фото звездная мама позировала с девушкой в белых махровых халатах в гостиничном номере.

"Идеальная летняя ночь с моей девочкой", – подписала фото Риз.

Риз Уизерспун с дочерью / © instagram.com/reesewitherspoon
Риз Уизерспун с дочерью / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Также актриса добавила еще одно фото, на котором они с Авой позировали на фоне баннера фестиваля в похожих белых платьях. Стоит отметить, что 23-летняя дочь звезды становится все больше похожей на нее.

Риз Уизерспун с дочерью / © instagram.com/reesewitherspoon
Риз Уизерспун с дочерью / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Поклонники также не могли не заметить фантастического сходства Риз и Авы: "Вы как сестры", "Неужели это мама и дочь?", "Какие вы красивы", "Похожи, как две капли воды", "Обе красавицы".

Напомним, Риз Уизерспун имеет дочь Аву и сына Дикона от брака с американским актером Райаном Филиппом. Также у актрисы есть сын Теннеси Джеймс от второго брака с агентом Джимом Тотом.

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Дата публикации
Просмотры
5224
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