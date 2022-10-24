Риз Уизерспун показала редкие фото 19-летнего сына-красавца в день его рождения

Звезда Голливуда Риз Уизерспун поделилась редкими фотографиями своего среднего сына Дикона.

Парню исполнилось 19 лет, поэтому звездная мамочка решила публично поздравить его с праздником в своем Instagram.

"Большая любовь ко дню рождения Дикона! Парень, обладающий самой радостной энергией, бесконечным драйвом, амбициями и талантом. И величайшим сердцем в мире. Не могу быть еще горже тебя...Я люблю тебя, Ди", — написала под фото сына Уизерспун.

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

На первой фотографии актриса показала, как сейчас выглядит Дикон. 19-летних парень вырос настоящим красавцем, очень похожим на свою маму – у юноши такие же светлые волосы и голубые глаза.

Также Риз добавила фото, на котором ее сын еще маленький. На забавном фото Дикон позирует в рубашке и шляпе.

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

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