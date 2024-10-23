Риз Уизерспун поздравила сына-красавца с 21-летием и показала, как он изменился с годами

Голливудская актриса Риз Уизерспун сообщила об особом празднике в ее семье.

Старший сын знаменитости от американского актера Райана Филлиппа празднует день рождения. Дикону исполняется 21 год. Поэтому в своем фотоблоге Уизерспун поздравила наследника с праздником. Знаменитость призналась, что ей до сих пор сложно поверить, что сын уже такой взрослый. Кроме того, актриса поделилась, что с появлением сына на свет ее жизнь стала полна радости, мудрости и любви.

"Не могу поверить, что этому удивительному молодому человеку исполняется 21 год! С днем рождения! Ты пришел в мою жизнь, чтобы принести мне радость, мудрость и столько любви, ты освещаешь мою жизнь своим прекрасным духом! Я так тебя люблю", — обратилась к сыну актриса.

Риз Уизерспун с сыном Диконом / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Кроме того, Риз Уизерспун продемонстрировала, как сын изменился с годами. Звезда Голливуда опубликовала архивное фото с Диконом, где он изображен еще совсем ребенком, а также свежее, где можно заметить, как юноша повзрослел и стал настоящим красавцем.

Риз Уизерспун с сыном Диконом / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Напомним, недавно хореограф Грег Чапкис поздравлял сына с 16-летием. Также танцор показывал, как его наследник заметно подрос и изменился.

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