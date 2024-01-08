Риз Уизерспун восхитила едким фото с 20-летним сыном-красавцем и показала, как они провели время

Знаменитость с сыном посетила важное мероприятие.
Голливудская актриса Риз Уизерспун впервые за долгое время показала своего 20-летнего сына-красавца Дикона от американского актера Райана Филлиппа.
Артистка опубликовала фото с юношей в своем Instagram, а также сообщила, что они вместе посетили важное мероприятие. К слову, Риз и Дикон побывали на торжественной церемонии кинопремии "Золотой глобус-2024".
Лента "Утреннее шоу", где играла актриса, боролась за статуэтку в номинации "Лучший драматический сериал". 20-летний Дикон пришел поддержать маму.
Хотя лента и не одержала победы и, как отметила Уизерспун, она прекрасно провела вечер в компании талантливых людей.
"Какая волшебная ночь, которую празднует столько талантливых людей", – подписала кадр актриса.
Напомним, церемония вручения награды "Золотой глобус-2024" отгремела 7 января. Редакция сайта ТСН.ua уже обнародовала полный список победителей кинопремии.
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