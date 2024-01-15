Риз Уизерспун восхитила редкими фото с дочерью-красавицей, похожей на нее, как две капли воды

Голливудская актриса Риз Уизерспун порадовала редкими фото с 24-летней дочкой-красавицей Авой.

Снимками с родным человеком артистка поделилась в своем Instagram. На фото Риз позировала в черном обтягивающем платье с массивным бантом, рядом с ней стояла дочь. Ава тоже выбрала черное платье, которое было украшено маленькими цветами.

Риз Уизерспун с дочерью / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Как отметила Уизерспун, они с дочерью решили провести время вдвоем и оторваться ночью.

"Ночные встречи матери и дочери", – подписала кадры артистка.

Риз Уизерспун с дочерью / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Между тем подписчики Уизерспун были просто ошеломлены, что она с дочерью очень похожа. Их сравнивали с сестрами и отмечали, что они вообще не выглядят как мама и дочь.

Потрясающие мама и дочь. Вы похожи на сестер!

Мама и дочь выглядят одинаково!

Вы же как близнецы!

Напомним, недавно Риз Уизерспун показывала редкие фото с 20-летним сыном. Дикон пришел на важное мероприятие, чтобы поддержать маму.

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