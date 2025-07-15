Риз Уизерспун застали за страстными поцелуями с новым избранником

Риз Уизерспун / © Associated Press

Реклама

Голливудскую актрису Риз Уизерспун застали за страстными поцелуями с новым возлюбленным.

Около года назад в западной прессе начали говорить, что знаменитость встречается с немецким финансистом Оливером Хаарманном. Эти сплетни оказались правдивым. В частности, парочку застали вместе во время отдыха на яхте в Сен-Тропе.

Влюбленные не стеснялись демонстрировать свои чувства друг к другу. Уизерспун и Хаарманн страстно целовались и обнимались. Папарацци издания Daily Mail успели сделать несколько пикантных снимков парочки, которые можно посмотреть по ссылке.

Реклама

Тем временем инсайдер раскрыл больше подробностей об их союзе. Источник говорит, что у них на самом деле тесная связь. Риз Уизерспун чувствует себя очень счастливой. Кроме того, актриса благодарна возлюбленному за советы, которые он ей дает касательно ведения бизнеса. Кстати, Риз Уизерспун называет избранника "маленьким гением".

Риз Уизерспун / © Associated Press

"У Риз тесная связь с Оливером, потому что это первый мужчина в ее жизни, который на самом деле ведет ее, учит и наставляет. Он очень опытный финансист и предоставлял ей основательные финансовые советы по ее брендам. Она называет его своим "маленьким гением", - говорит инсайдер.

Особенно Риз Уизерспун нравится то, что она наконец не является лидером в отношениях. В частности, инициативу на себя берет Оливер, который строит их совместные планы и продумывает все до мелочей. Кстати, актриса успела познакомить избранника с почти всеми своими друзьями. Окружение звезды Голливуда положительно отнеслись к ее выбору и считает, что она сейчас безумно влюблена.

"В двух своих последних браках она всегда была лидером, теперь лидером стал Оливер. Он подталкивает ее быть больше, и ей нравится, что он составляет для них планы, даже мелочи, такие как место, где они пойдут на ужин. Она уже познакомила Оливера с большинством своих друзей, и он точно был желанным гостем в ее мире. Все думают, что она безумно влюблена", - подытожил инсайдер.

Реклама

Риз Уизерспун / © instagram.com/reesewitherspoon

Отметим, с 1999-го по 2008 год Риз Уизерспун состояла в браке с актером Райаном Филлиппом. У пары есть двое общих детей. Также с 2011-го по 2023 год артистка состояла в официальных отношениях с агентом Джимом Тотом. У бывших супругов также есть общий ребенок.

Напомним, недавно британский певец Гарри Стайлс закрутил новый роман. Об отношениях бывшего участника группы One Direction стало известно после того, как его застали за страстными поцелуями с избранницей.