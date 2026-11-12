Ризатдинова умилила поздравлением 9-летнего сына от Онищенко и показала его ранее невиданные фото

Анна Ризатдинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

Реклама

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова трогательно поздравила сына Романа с 9-летием и показала редкие семейные мгновения.

По случаю праздника спортсменка подготовила особый видеоролик. В него вошли архивные кадры, на которых мальчик еще совсем маленький, а также новые семейные фотографии. Анна показала, как они проводят время вместе, отдыхают и путешествуют. На одном из фото Роман смешно задремал прямо на маминой ладони. Остальные кадры зафиксировали их теплые объятия и совместные приключения. Под видео гимнастка оставила сыну очень личное послание.

Реклама

«9 лет! Ты даже не представляешь, сколько света, любви и смысла ты приносишь в мою жизнь. Я хочу быть для тебя тем человеком, к которому всегда можно прийти, каким бы ни был путь впереди. Поддерживать твои мечты, радоваться твоим победам и быть рядом», — написала Ризатдинова.

Реклама

Анна Ризатдинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

Спортсменка призналась, что время летит чрезвычайно быстро, ведь совсем недавно Роман был маленьким мальчиком, а теперь уже имеет собственные взгляды, мечты и планы. В то же время Анна заверила, что независимо от того, как будет складываться его жизненный путь, у него всегда будет ее поддержка.

«С днем рождения, Ромчик, расти счастливым, я всегда буду твоей опорой. Люблю безгранично! Кажется, еще вчера был совсем маленьким, а сегодня уже столько характера, собственных мыслей, мечтаний и планов», — добавила звездная мама.

Анна Ризатдинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

К слову, Ризатдинова много времени посвящает воспитанию сына. Они вместе путешествуют, открывают новые места и проводят досуг.

Анна Ризатдинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, недавно жена Григория Решетника показала их 5-летнего сына и рассказала о стрессовом семейном утре .

Реклама

Новости партнеров