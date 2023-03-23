Ризатдинова и Прохоров довели до слез эмоциональным танцем на фоне руин в Киеве

Гимнастка этим видео хочет напомнить миру о том, что происходит в Украине.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова и ее партнер по проекту "Танцы со звездами" Александр Прохоров довели украинцев до слез.

Артисты поставили и сняли эмоциональный танец, которым хотят напомнить миру о том ужасе, который россия устроила в Украине. На странице в Instagram Ризатдинова разместила видео, где танцует с Прохоровым на фоне разрушений от обстрелов российских окупантов в Киеве. Также видео содержит кадры ракетных обстрелов россиянами наших городов.

"Ежедневно на мою страну падают российские бомбы, ежедневно умирают герои и украинские дети. В это же время весь мир живет в параллельной реальности. Россияне приходят с символикой войны на трибуны теннисных кортов, а их спортсмены будут участвовать в мировых соревнованиях по фехтованию… Как гражданка, как человек, которому выпала честь представлять свою страну на Олимпийских играх, которые я считала вершиной ценностей и принципов, я не могу не возмущаться потому, что мир не хочет замечать трагедию моего народа! Именно поэтому цель этого видео – напомнить миру, и, к сожалению, некоторым украинцам, что война продолжается и победа дается ценой жизней наших военных и мирных людей!" – отметила Анна.

Эмоциональности видео добавил трек Zombie ирландской группы The Cranberries, который сопровождает танец. Отметим, что эту песню коллектив выпустил в 1994 как протест. Композиция стала ответом на смерть двух мальчиков, погибших в результате теракта 1993 года, устроенного боевиками ИРА (Ирландской республиканской армии). Тогда в британском городе Уоррингтон прогремели два взрыва от заложенных террористами бомб.

Поклонники Ризатдиновой признались, что этот танец довел их до слез: "Спасибо! Просто до слез! Очень сильно", "Это очень мощно! Мурашки... Спасибо за эту работу! Невероятные", "С первых секунд только слезы. Спасибо вам, Анна, за такой яркий, но очень грустный танец".

Напомним, ранее Анна Ризатдинова впервые призналась, что не общается с живущей в Крыму мамой. Гимнастка сказала, что путин разрушил ее семью.

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