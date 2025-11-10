Ризатдинова после развода с олигархом призналась, как воспитывает сына без участия отца: "Есть программа"

Анна Ризатдинова с сыном / © instagram.com/anna_rizatdinova

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова откровенно рассказала, как воспитывает сына Романа без участия отца — бывшего скандального депутата Александра Онищенко.

Знаменитость признается, что сейчас все ложится на ее плечи, потому что в Киеве с сыном она живет без родственников. В программе "Ближе к звездам" спортсменка поделилась, что ее главной помощницей также является няня Валентина, которую она считает полноценной частью своей семьи. Именно эта женщина помогает Анне заботиться о Романе, которому скоро исполнится восемь лет.

«Наша невероятная Валя — это Ромина воспитательница. После полномасштабного вторжения садик прекратил свое существование, а Валя осталась с нами, а мы — с ней. Для меня это вообще бесценный человек, потому что действительно я одна с Ромой. Потому что у меня в Киеве ни одного родственника, ни одного. Даже оставить ребенка — это большая проблема», — рассказала Ризатдинова.

Анна Ризатдинова с сыном

Тем не менее, звездная мама с плотным рабочим графиком пытается находить баланс между карьерой и материнством, уделяя Роману максимум внимания и времени. В частности, у них есть день мамы и сына каждое воскресенье. В этот день недели Анна договаривается с мальчиком о досуге и вместе коллекционирует совместные воспоминания. Кроме того, будни у мальчика также расписаны.

«Мы ходим на каратэ, теннис. Дальше у нас танцы и английский. У него все расписано. Рома всегда спрашивает: „Куда пойдем?“. У нас есть своя программа. Это кинотеатр, клубника в шоколаде, пицца. Все держится на мне», — добавила спортсменка.

