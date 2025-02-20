Ризатдинова призналась, как отношения с миллиардером испортили ей репутацию: "Я ничего не украла"

Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова высказалась о прошлых отношениях с олигархом Александром Онищенко.

Пара была вместе до 2019 года и имеет общего сына Романа. Анна в интервью на YouTube-канале Марички Падалко заявила, что на самом деле не была официально замужем, как это утверждали разные источники. Но при этом ее сын пока носит фамилию своего отца.

"У меня нет штампа в паспорте. Мы не были женаты. Мы на тот момент жили в Испании, и мы не были даже женаты. Все было гораздо проще, чем все представляют. Но у сына фамилия отца. Я уверена, что придет время и Рома будет выбирать, какая фамилия у него будет", — призналась спортсменка.

Анна Ризатдинова с сыном / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Тем не менее, период романа с бизнесменом был сложным испытанием для звезды. По словам гимнастки, ее имя постоянно связывали с экс-возлюбленным, несмотря на все ее спортивные достижения. Тогда это очень раздражало, но уже сейчас она отпустила прошлое и заботится о судьбе сына.

"Я на себе почувствовала хейт. Когда ты из чемпионки просто стала какой-то "женой", хотя ею и не была. Тогда из той "жены" начала возвращать себе свое имя, которое наработала. Я не просто мисс или модель, а человек, который поднимал наш флаг и не один раз. Пожалуйста, немного уважения. Очень тяжело переживала. Я такой человек. Что-то напишут мне тогда — и было невероятно сложно. Я и плакала, и переживала на тот момент. Ведь я ничего не украла, ничего не сделала, даже не замужем! Сейчас это все уже проработано, но не хочу, чтобы так случилось с моим сыном", — подчеркнула Анна.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Напомним, ранее Анна Ризатдинова высказалась о бывшем избраннике Александре Онищенко. Также гимнастка ответила, общается ли он с их общим сыном.

Читайте также: