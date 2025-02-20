Ризатдинова раскрыла, почему не открывала школу гимнастики за границей и какая у нее стоимость занятий

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова, которая до войны выучила украинский язык, призналась, почему отказалась открывать школу гимнастики за границей и какая у нее стоимость занятий.

Заведение, где спортсменка учит детей художественной гимнастике, функционирует в Киеве. Однако в интервью на YouTube-канале Марички Падалко гимнастка призналась, что могла открыть школу за границей и у нее даже были попытки. Более того, Ризатдиновой предлагали должность главного тренера сборной Каталонии. Однако гимнастка от этого всего отказалась, потому что хотела вернуться в Украину.

"Были мысли, скажу честно, открыть временно, не временно. Я хотела открыть, были попытки, я пыталась, и были очень классные предложения, например, стать главным тренером сборной Каталонии. Это очень классная, мощная должность", — поделилась спортсменка.

Анна Ризатдинова / Фото: YouTube-канал Марічка

В настоящее время школа художественной гимнастики Анны Ризатдиновой функционирует в Киеве. Правда, как признается гимнастка, поддерживать заведение на плаву довольно сложно, ведь цена аренды растет, налоги повышают, зарплаты нужно платить. У гимнастки даже возникали мысли закрыть школу. Однако Ризатдиновой помогают фонды, за что она очень им благодарна.

"Очень тяжело поддерживать на плаву, скажу честно. Без поддержки фондов... Фонды очень помогают, скажу честно, поддерживать академию, потому что цены растут. Аренда невероятно большая в Киеве, налоги растут. Были такие моменты, когда я думала просто все это закончить и закрыть", — поделилась спортсменка.

В настоящее время ежемесячный абонемент в школе Ризатдиновой стоит четыре тысячи гривен. В стоимость входят шесть занятий в неделю по четыре часа. Раньше цена была меньше, однако по словам спортсменки, ее пришлось повысить из-за инфляции.

Анна Ризатдинова / Фото: YouTube-канал Марічка

"Сейчас 4 тысячи гривен абонемент. Мы подняли только с этого года. Мы держали абонемент, который был еще до войны. Мы держали, но когда все поднимается, мы просто пошли на то, чтобы так поднять абонемент. Но опять же это занятия шесть раз в неделю по четыре часа", — призналась Анна.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РІЗАТДІНОВА: “Якщо в тебе хтось у Криму, ТИ ЗРАДНИЦЯ”! Відверто про родину та колишнього-олігарха

Напомним, ранее Анна Ризатдинова призналась, почему во время войны вернулась в Украину и как на ее решение повлияли проблемы со здоровьем. Спортсменка около года жила в Испании.

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